US-diktierte Russlandpolitik

Fünf Jahre nach Einführung der EU-Sanktionen gegen Russland ist klar: Die Maßnahmen sind politisch wirkungslos und schaden nicht nur Moskau, sondern auch der Wirtschaft in den Mitgliedsstaaten, insbesondere der deutschen. Entsprechend sind sie bei den Eliten der Staatengemeinschaft keineswegs unumstritten, wie eine Veranstaltung des »Ostausschusses – Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft« (OAOEV), die am Freitag in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages stattfand, deutlich zum Ausdruck brachte.

Begründet wurden die sektoralen Sanktionen in den Bereichen Finanzen, Rüstung und Energie 2014 mit der Wiedereingliederung der Krim, mit der Russland auf die immer weitere Ausdehnung von NATO und EU in die eigene Einflusssphäre reagiert hatte. Die USA nutzten den Schritt Moskaus, um einen Wirtschaftskrieg vom Zaun zu brechen, in den schnell auch die »europäischen Partner« eingebunden wurden. Doch aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russl...