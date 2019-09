Lukács lebt jetzt in China

Das Institut für marxistische Philosophie an der Universität Nanjing zählt zu den renommiertesten Institutionen der Marxismusforschung in China. Dort hat man nun ein großes Lukács-Projekt in Angriff genommen. Professor Zhang Liang berichtete auf einem am Montag vom Institut für Sozialforschung und der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft organisierten Workshop in Frankfurt am Main von Plänen, die bereits eine konkrete Gestalt angenommen haben. Es wurde die Arbeit an acht Bände aufgenommen, die den durchaus abenteuerlichen Werdegang von Lukács’ Denken und Leben nachzeichnen sollen. Besonderes Interesse gilt dem philosophischen Werk des großen Ungarn, gerade dem Frühwerk, in dem Lukács seine Version eines romantischen Antikapitalismus und eines messianisch-revolutionären Marxismus in bis heute faszinierender Weise zu artikulieren verstand.

Man ist sich der Schwierigkeit der Aufgabe in Nanjing bewusst. Anders als bei früheren Übertragungen sollen die or...