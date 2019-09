Verdacht auf Geldwäsche

Aivar Rehe ist in Tallinn tot aufgefunden worden. Der frühere Chef des estnischen Ablegers der Danske Bank war Polizeiangaben zufolge seit Montag als vermisst gemeldet. Rehe habe in seinem eigenen Garten gelegen. Es gebe keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen oder einen Unfall. Man gehe von einem Freitod aus und werde keine weiteren Auskünfte erteilen, teilte die Polizei in der estnischen Hauptstadt am Dienstag mit.

Rehe leitete die Niederlassung des dänischen Geldhauses von 2007 bis 2015 und hatte zuvor beim finnischen Kreditinstitut Sampo gearbeitet. Deren Estland-Geschäft hatten die Dänen damals übernommen. In seine Zeit als Filialchef fielen Überweisungen in die USA in der für ein relativ kleines Institut bemerkenswerten Höhe von 200 Milliarden Euro. Seit 2017 waren US-Ermittler dem Verdacht nachgegangen, die Danske Bank Estland sei in Geldwäscheoperationen verwickelt gewesen. 2018 hatten britische Medien den Verdacht geäußert, dass über das Institu...