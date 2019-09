Trumps Musterschüler

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat seine Rede vor der UN-Vollversammlung in New York am Mittwoch (Ortszeit) genutzt, um alle Nachbarstaaten einzuladen, gemeinsam eine »Koalition der Hoffnung« zu bilden. Zugleich forderte er erneut den Abzug der US-Truppen aus der Region, nur das könne Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten garantieren. Washington sei seit 2001 daran gescheitert, den Terrorismus einzudämmen, während Teheran »mit Hilfe der Nachbarländer und deren Regierungen« die Aufstände der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« beendet habe.

Die Führer des EU-Trios – Deutschland, Frankreich und Großbritannien – haben dagegen am Rande der UN-Vollversammlung zur Zufriedenheit der US-Regierung agiert. Am Montag ließen Angela Merkel, Emmanuel Macron und Boris Johnson eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlichen, in der sie Teheran für den Angriff vom 14. September auf Saudi-Arabiens Erdölproduktion verantwortlich machten und den Saudis ihre »Solida...