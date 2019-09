»Gute Kita« – kaum Personal

In Kindergärten und Krippen herrscht weiterhin Personalmangel – trotz der in den letzten Jahren immer wieder abgegebenen Versprechen, daran etwas zu ändern. Die neoliberale Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte am Mittwoch ihren »Länderreport Frühkindliche Bildungssysteme«. Darin stellen die Autorinnen fest, dass die unzureichende Personalausstattung in den Einrichtungen zunehmend zum Problem werde.

In den zurückliegenden Jahren sei dennoch viel geschehen. Seit 2008 sei die Zahl des pädagogischen Personals um 54 Prozent angestiegen, von 379.146 auf 582.125. Diese Aufstockung sei ein großer Erfolg, dennoch fehlten weiterhin bundesweit rund 106.500 Vollzeitstellen für Erzieherinnen und Erzieher. Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass die frühen Bildungschancen nach wie vor vom Wohnort abhängen. Im Vergleich gebe es auch unter den Bundesländern deutliche Unterschiede, der Westen stehe in vielen Bereichen erheblich besser da als der Osten.

Besonders aussch...