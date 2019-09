Betten einsparen und Lohndumping fördern

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt an, den Pflegebereich attraktiver gestalten zu wollen, um dringend benötigtes Personal zu gewinnen. Dazu wird heute im Bundestag in erster Lesung unter anderem über einen Gesetzesvorschlag debattiert. Mit dem »Pflegelöhneverbesserungsgesetz« soll die Tarifbindung in der Branche verbessert werden.

Die »Konzertierte Aktion Pflege« (KAP), die von Familienministerin Franziska Giffey (SPD), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Spahn geleitet wird, hatte im Juli einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der die Arbeitsbedingungen in der Branche deutlich verbessern soll. Die KAP sieht zwei Wege vor, das angestrebte Ziel zu erreichen: branchenweite Tarifverträge oder höhere Pflegemindestlöhne, die durch eine Rechtsverordnung festgelegt werden. Dem ersteren Weg wird dabei der Vorrang eingeräumt.

Der Pferdefuß an diesem Gesetz ist allerdings die Stärkung des Einflusses der Kirchen und des kirchlichen So...