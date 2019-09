Evakuierung in Gefahr

Die freiwillige Evakuierung der letzten Inlandsvertriebenen in dem Wüstenlager Rukban könnte durch von den USA ausgebildete Kampfverbände der »Revolutionären Kommandoarmee« verhindert werden. Davor warnte laut der Nachrichtenagentur TASS am 18. September das russische Verteidigungsministerium.

Das Lager Rukban liegt in einer 55 Kilometer umfassenden Besatzungszone, die von US-Truppen kontrolliert wird (siehe Hintergrund). Rekrutiert wurde und wird auch unter den Männern aus dem Lager, wie der Taxifahrer Mashrour S. aus dem kleinen Ort Mahin (Karjatain) jW berichtet. Etwa wöchentlich seien vermummte Bewaffnete von der »Militärbasis der Amerikaner« in das Lager gekommen, um Männer für den Kampf anzuwerben. Dabei hätten sie mit einer »Polizei« zusammengearbeitet, die das Lager Rukban kontrolliert habe. »Die Polizei hat die Männer unter den Familien ausgesucht und den Maskierten die Namen gegeben. Sie haben die Männer dann in die Basis mitgenommen«, berichtet...