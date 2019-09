Blutgrätsche

Selten war es so leicht, den Tippzettel richtig auszufüllen, denn es gab keine Überraschungen an diesem Spieltag. Die Freiburger haben zu Hause den Sieg verpasst, den man ihnen gegen Augsburg zugetraut hätte, das ziemlich katastrophal in die Saison gestartet war. Aber diesmal hakte es bei den Freiburgern, vor allem in der Chancenauswertung. In der ersten Hälfte spielten die aus dem Breisgau wie ein echter Champions-League-Kandidat und gingen folgerichtig auch in Führung, aber den Augsburgern genügte ein schöner Spielzug, um durch den Exfreiburger Florian Niederlechner den Ausgleich zu schaffen. Dann verflachte die Partie, weil sich die Gäste aufs Ergebnishalten beschränkten und den Freiburgern keine klaren Aktionen mehr gelangen.

Sonst verlief in der Bundesliga alles nach Plan. Die Bayern gewannen zu Hause 4:0 gegen Kölner, die nur eine halbe Stunde lang halbwegs mithalten ko...