13 Millionen Unterschriften

Unter der Losung »Für Frieden und Solidarität zwischen den Völkern« ist am Sonnabend in Caracas ein dreitägiger Frauenkongress zu Ende gegangen, an dem fast 500 Aktivistinnen aus allen Bundesstaaten Venezuelas sowie 80 Delegierte aus 21 weiteren Ländern teilgenommen haben. Die Durchführung der Veranstaltung war im Juli bei der diesjährigen Tagung des Forums von São Paulo, die ebenfalls in Caracas stattgefunden hatte, beschlossen worden. Ziel war es, die dort begonnenen Diskussionen fortzusetzen und über die Umsetzung der gefassten Beschlüsse zu beraten. Dafür teilten sich die Teilnehmerinnen am Freitag in sechs verschiedene Diskussionsgruppen auf, in denen die Auswirkungen der Aggressionen und Wirtschaftssanktionen des US-Imperialismus auf das Leben von Frauen und Mädchen ebenso diskutiert wurden wie Möglichkeiten von Frauen, sich auch in Kriegsregionen für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte sowie gegen politische und sexuelle Gewalt zu organisieren...