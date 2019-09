Bescheidene Reallohnsteigerung

Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal dieses Jahres moderat um 1,3 Prozent gewachsen, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Im ersten Quartal legten die Löhne abzüglich der Inflation um 1,2 Prozent zu. Die Nominallöhne sind den Angaben der Statistiker zufolge im vergangenen Quartal um drei Prozent gestiegen. Um den Reallohn zu ermitteln, muss allerdings die Inflationsrate abgezogen werden. Diese betrug 1,6 Prozent.

Doch die Löhne wuchsen nicht allen Branchen in gleichem Maße. Überdurchschnittlich stark stiegen die Nominallöhne nach Angaben der Statistiker etwa in der öffentlichen Verwaltung (plus 5,9 Prozent), im Grundstücks- und Wohnungswesen (plus 4,7 Prozent), im Baugewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht (jeweils plus 4,2 Prozent). Deutlich geringere Zuwächse als im Durchschnitt gab es im Bereich Verkehr und Lagerei (plus 0,3 Prozent) und im verarbeitenden Ge...