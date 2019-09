Globaler Streik

Wenn am Montag in New York zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum UN-Klimagipfel zusammenkommen, werden sie die Bilder vor Augen haben: Mehrere Millionen Menschen sind am Freitag weltweit dem Aufruf zu einem Klimastreik gefolgt. In Asien, Afrika, Amerika, Australien, Ozeanien und Europa gingen Schüler, Studenten und Unterstützer auf die Straße, um stärkere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Mehr als 5.000 Protestveranstaltungen rund um den Globus waren angekündigt.

Auftakt in Australien

Die weltweit ersten Aktionen begannen aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen in der Pazifikregion. Auf den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Inseln Vanuatus, auf den Salomonen und Kiribati sangen Kinder: »Wir sinken nicht, wir kämpfen.« In Australien traten mehr als 300.000 Kinder, Eltern und Unterstützer in den Klimastreik und beteiligten sich in zahlreichen Städten an Demonstrationen. Wie der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtet...