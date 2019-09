»Verbrennt den Kapitalismus«

Unter dem Motto »Alle fürs Klima« ruft die globale Jugendbewegung »Fridays for Future« diesen Freitag zum Streik auf. Damit will sie eine »Woche für die Zukunft« einläuten. Am Dienstag hatten Aktivisten insgesamt knapp 4.600 bevorstehende Veranstaltungen in mehr als 2.300 Städten in 137 Ländern gemeldet. In Deutschland stieg die Zahl der angekündigten Demonstrationen auf 479. »Unser Aufruf richtet sich an jede Generation – an Kollegen und Arbeiter, an Eltern und Nachbarn, an Angestellte, Lehrer und Wissenschaftler, Sportler und Arbeitssuchende, Kreative und Auszubildende – an alle«, so die Aktivisten. Zu ihren Unterstützern in der Bundesrepublik gehören mehr als 200 Umwelt-, Flüchtlings- und Sozialverbände sowie Wissenschaftler, Künstler, Arbeiter und Teile des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Gemeinsam fordern sie »Junge und Erwachsene« auf, die »Regierung zum Handeln anzutreiben«. Letztere habe bislang »versagt« und liefere »nur leere Versprechungen...