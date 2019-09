Wirtschaftsziele schwer einzuhalten

Chinesische Konzerne sind in diesem Jahr zum ersten Mal seit Beijings Aufstieg zu einem wichtigen Akteur bei internationalen Fusionen und Übernahmen zu Nettoverkäufern von globalen Wirtschaftsgütern geworden. Unternehmen aus der Volksrepublik haben 2019 im Ausland bislang Vermögensgegenstände in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar verkauft, wie die Financial Times am Montag berichtete. Im gesamten letzten Jahr waren es nur 32 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig haben chinesische Konzerne in diesem Jahr Unternehmen im Wert von nur 35 Milliarden US-Dollar gekauft.

Besonders die Veräußerungen in den USA, wo chinesische Konzerne mittlerweile einem strengen Kontrollsystem ausgesetzt sind, sind in diesem Jahr auf über 26 Milliarden US-Dollar angestiegen – nach nur acht Milliarden 2018. Diese Statusverschiebung geht Hand in Hand mit dem Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums auf ein 30-Jahres-Tief, das auf den Handelskrieg mit den USA zurückzuführen ist.

Die...