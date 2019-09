Forschen für den Krieg

In welchem Umfang machen Deutschlands Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gemeinsame Sache mit der deutschen Armee? Das wollte die Bundestagsfraktion Die Linke mittels einer kleinen Anfrage bei der Bundesregierung in Erfahrung bringen. Antwort: Ja, es bestehen Allianzen, aber über Art und finanzielles Volumen wird nichts verraten. Dem Wunsch nach einer Offenlegung der fraglichen Projekte könne nicht entsprochen werden, weil dies »detaillierte Rückschlüsse auf vorhandene Fähigkeitslücken in bezug auf Verfahren und Ausrüstung der Bundeswehr« zulasse. Also beschränkt sich das Bundesverteidigungsministerium (BMVg) in seinen für die Öffentlichkeit bestimmten Ausführungen auf Nichtsagendes.

Aber ein bisschen drang doch nach draußen. Für das laufende Jahr bewege sich die Summe »mindestens im hohen zweistelligen Millionenbereich«, berichtete am Donnerstag Spiegel online. Demnach erhielten aktuell Universitäten und Fachhochschulen in neun Bun...