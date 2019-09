Keine Glaubensfrage

Gibt es einen Klimawandel? Natürlich! Zum Beispiel waren vor 12.000 Jahren große Teile Nord- und Mitteleuropas von riesigen, mehrere Kilometer mächtigen Gletschern bedeckt. Diese vom skandinavischen Gebirge kommenden Gletscher haben die Oberfläche nachhaltig überformt und riesige Felsen von einigen hundert Tonnen Gewicht mitgebracht und in Mitteleuropa ablagert. Auch waren einst große Teile der heutigen Bundesrepublik Deutschland von tropischen Sumpfwäldern bedeckt, die sich dann über einen Jahrmillionen währenden Prozess in Braunkohle verwandelten. Das Klima ist nichts Statisches, sondern in ständiger Bewegung. Es ist etwas sich ständig Wandelndes. Das Klima befindet sich, wie alles andere auch, in ständiger Entwicklung.

Insofern ist das Wort »Klimawandel« irreführend. Wir sollten einfach von »Klima« sprechen, in dem Bewusstsein, dass es sich dabei eben um etwas sich in Veränderung Befindliches handelt. Vor dem Hintergrund unserer im erdgeschichtlichen M...