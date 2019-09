Schmutziges Szenario

In der Türkei gehen die täglichen Proteste gegen die Einsetzung von Zwangsverwaltern für die drei kurdischen Städte Diyarbakir, Van und Mardin bereits in der vierten Woche weiter. Selbst der dank kurdischer Stimmen im Juni neugewählte Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu von der kemalistischen CHP zeigte sich solidarisch mit seinen abgesetzten Amtskollegen von der linken HDP. Angesichts des sich abzeichnenden Schulterschlusses der säkularen und kurdischen Opposition, setzt die Regierung nun auf eine Diffamierungskampagne gegen die vor allem unter Kurden verankerte HDP.

So findet vor der HDP-Provinzzentrale in Diyarbakir seit Anfang letzter Woche ein Sitzstreik von Familien statt, deren Kinder angeblich von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) entführt wurden. Die Jugendlichen seien einer Gehirnwäsche durch die HDP unterzogen und anschließend zum Beitritt in die Guerilla ermutigt worden, behauptet die regierungsnahe Tageszeitung Daily Sabah.

Den Auft...