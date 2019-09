»Pflegenotstand ist kein Betriebsgeheimnis«

Sie haben kürzlich dem Fernsehsender RBB Zahlen zur Personalbesetzung auf einigen Stationen des Vivantes-Klinikums Berlin-Neukölln übermittelt. Was wollten Sie damit zeigen?

Die vielen Überlastungsanzeigen der Beschäftigten geben einen Hinweis darauf, dass das Personal für eine anständige Versorgung der Patienten nicht ausreicht. Doch die Krankenhausleitung hat immer so getan, als wäre alles mehr oder weniger in Ordnung. Deshalb wollte ich feststellen, wie die Situation objektiv ist. Auf Grundlage der Pflegepersonalregelung aus den 1990er Jahren habe ich den Pflegebedarf auf bestimmten Stationen an konkreten Tagen errechnet. Das habe ich mit der in den Dienstplänen vermerkten realen Schichtbesetzung verglichen.

Mit welchem Ergebnis?

Es wird viel zuwenig Personal eingesetzt – zum Teil nur 30 bis 40 Prozent dessen, was notwendig ist. Da kann man nur noch von »gefährlicher Pflege« sprechen.

Sie haben die tatsächliche Schichtbesetzung auch mit den von Bundesg...