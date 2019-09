Kein Schutz für Journalisten

Anfeindungen, Morddrohungen, Feindeslisten: Die extrem rechte Szene hat Journalisten im Visier. Zwei Göttinger Reporter bekamen ihre Brutalität Ende April 2018 zu spüren. Am Rande eines Neonazitreffens auf dem Grundstück des Thüringer NPD-Chefs Thorsten Heise waren plötzlich zwei Vermummte auf sie zugestürmt. Die Journalisten flüchteten mit dem Auto, die Angreifer folgten ihnen, drängten sie in einen Graben. Mit einem 50 Zentimeter langen Schraubenschlüssel und einem Messer verletzten sie die Reporter schwer, demolierten das Auto und stahlen die Kamera. Dank gesicherter Speicherkarte waren die Täter zwar schnell identifiziert. Doch ein Prozess ist bislang nicht in Sicht, obwohl die Anklage im Februar erhoben wurde. »Das Landgericht Mühlhausen hat noch nicht mal über die Zulassung entschieden«, kritisierte Rechtsanwalt Sven Adam, der eines der Opfer vertritt, am Montag gegenüber junge Welt.

Adam hält die Verzögerung bei einer so schweren Straftat für unver...