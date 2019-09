»Es muss die letzte IAA gewesen sein«

Die Internationale Automobilausstellung, IAA, öffnet an diesem Donnerstag in Frankfurt am Main ihre Tore. Die Konzerne verweisen in dem Zusammenhang auf neue Elektromodelle und nennen sich »visionär«. Wieso steht uns dennoch ein großes Protestwochenende bevor?

Es ist lächerlich, wenn sich die Autokonzerne als »grün« darstellen. Deren Hauptziel ist einzig, immer mehr Autos zu verkaufen. Ein reiner Antriebswechsel, den die Industrie jetzt schönzureden versucht, ändert überhaupt nichts an den grundlegenden Problemen, die wir im Verkehrssektor haben. Selbst mit einem Umstellen auf Elektroautos ist nichts gewonnen. Wir haben in unseren Städten Verkehrstote: Entweder sind Menschen direkt in Verkehrsunfälle involviert, oder sie sterben auf lange Sicht daran, ständig Abgasen ausgesetzt zu sein.

Auch Elektroautos brauchen Energie zum Antrieb, sie nehmen der Allgemeinheit Platz weg. Außerdem ersetzen sie keine Pkw mit Verbrennungsmotor, sondern werden angeboten. Be...