Nachschlag: Bauhaus als Kulisse

Das 1919 in Weimar gegründete Bauhaus inspiriert bis heute Künstler und Architekten in aller Welt. Das liegt nicht allein an der modernen Formensprache, die an ihm entworfen wurde, sondern auch an seinem pädagogischen Ansatz, nach dem Theorie und Praxis, Handwerk und Avantgarde, persönliche Bildung und gesellschaft...