Innere Sicherheit

Dass nach dem Rauchverbot in Kneipen, Cafés, Klubs etc. jetzt die ganzen Kippen auf der Straße liegen, hätte man sich denken können. Auch dass die ganzen To-go-Verpackungen die Parkanlagen vermüllen würden, war vorhersehbar. Besonders ärgerlich sind die Naturschutzgesetze, weil sie stets so aufgeweicht werden, dass es eine Farce ist. So wurden zwar die Singvögel, zu denen auch die Rabenvögel zählen, unter ganzjährigen Schutz gestellt, aber alljährlich werden allein in Berlin im Zuge der energetischen Fassadenisolierung hunderte von Jungvögeln in ihren Nestern – vor allem bei den Plattenbauten mit Fugen – lebendig eingemauert, ebenso Fledermäuse, weil sie sich tagsüber darin aufhalten. Und die Rabenvögel werden vor allem auf dem Land munter weiter abgeschossen oder sonstwie umgebracht.

Geradezu im Widerspruch steht die Berliner Regierungserklärung, die mehr Grün in der Stadt zu schaffen versprach, mit der täglichen Praxis der Grünflächenämter: 1. wurden si...