Wehrhafte Weimarer Demokratie

In Weimar ist ein erst im Mai gewählter AfD-Stadtrat in der Nacht zum 26. August festgenommen worden, weil er in der Nordstadt betrunken vor einer Kaufhalle mit einer Schreckschusspistole herumgeballert hatte. Die Stadtverwaltung erklärte gegenüber Bild, man müsse prüfen, »wie man mit solchen Vorfällen umgeht«.

Die Fraktion XYZ hat dafür einen Vorschlag. Mit Blick auf die nächste Sitzung des Weimarer Stadtrats soll folgender Antrag gestellt werden: »Die aktuelle Entwicklung bietet Anlass zur Sorge. Nicht zum ersten Mal in der neueren ...