Nur auf dem Platz

La Plata. Der Name ellenlang: Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Die Lage abschreckend: Tabellenschlusslicht der argentinischen Fußballiga mit nur einem Punkt. Ein charmanter Traditionsklub ohne Titelhistorie lockt Diego Armando Maradona auf die Trainerbank zurück. »Wir haben den Größten gefunden, für ein großes Problem«, jubelte GELP-Präsident Gabriel Pellegrino. Für eine Saison, und ohne tief in die Tasche zu greifen. »Ich komme nicht, um den Klub in den Ruin zu treiben. Was ihr mir bezahlen könnt, ist okay für mich«, hatte der Jahrhundertfußballer versprochen.

Aber warum nach zwei Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nach zwei gescheiterten Aufstiegsversuchen mit Mexikos Zweitligisten Dorados de Sinaloa jetzt kein größerer Klub? In se...