Maulkorbträger des Tages: Peter-Michael Diestel

Das Telefon lag auf dem Tisch. Dann meldete es sich. Mit der Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. »Der wunderschönen«, wie der Handybesitzer sagte und dann auch die ersten Zeilen zitierte. Er sei dafür gewesen, sie als gesamtdeutsche Hymne zu übernehmen: »Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland«.

Peter-Michael Diestel erklärte auch, warum er diesen und keinen anderen Klingelton gewählt hatte: Damit er mehrmals am Tag, wenn man ihn anriefe, daran erinnert werde, woher er komme. Nämlich aus der DDR. Und so heißt auch sein Buch, das in der komm...