China oder USA? Beides oder nichts

Manchmal sind es Details, an denen sich Chancen und Probleme einer Situation präzise ablesen lassen. Ein solches stellten die beiden Besuche dar, die Kanzlerin Angela Merkel Ende vergangener Woche zwei Produktionsstätten deutscher Firmen in Beijing und Wuhan abstattete. In der Hauptstadt machte sie einen Abstecher zu einer Fabrik von ZF Friedrichshafen, dem fünftgrößten Kfz-Zulieferer der Welt, in Wuhan nahm sie am Start einer Werkserweiterung von Webasto teil, einem kleineren Kfz-Zulieferer aus Stockdorf bei München, der aber mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro immer noch zu den globalen Top 100 der Branche zählt. Beide haben ein starkes Standbein in den USA, sind zugleich aber auf starke Präsenz auf dem größten Automarkt der Welt angewiesen – und dies um so mehr, als sich beide in Kooperation mit chinesischen Unternehmen auf die großen Umwälzungen vorbereiten, vor denen die Branche steht. Für beide Unternehmen gilt: Würden sie gezwungen, sich für e...