Der erste seiner Art

Der Unterschied ist am Ende nur ein gradueller. Mafiös verstrickt ist vermutlich der gesamte Weltfußball, dafür geht es im Fußball um zu viel Geld und um zu viel Macht. Einfach nachweisen lässt sich das alles natürlich nicht, dazu sind die Strukturen zu perfide, zu gedeckt, zu komplex. Der italienische Fußball unterscheidet sich in dem Punkt vielleicht nur, weil es dort immer mal wieder etwas ­offensichtlicher ist, und weil das Ding dort einen Namen hat, der da Mafia lautet.

Obwohl, Mafia ist nicht gleich Mafia. In Neapel zum Beispiel heißt sie Camorra, was so ähnlich klingt wie Gomorrha; und sie bezeichnet ein großes Feld, das inzwischen auch kulturindustriell weithin ausgebeutet scheint, man denke an die Bestsellerautorin Elena Ferrante oder den Autor und Film- wie Serienvorlagenschreiber Roberto Saviano.

In Asif Kapadias Doku »Diego Maradona« spielt die Camorra ebenfalls eine entscheidende Rolle. »Diego Maradona«, dies sei noch kurz vorweggeschickt, is...