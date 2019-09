Aktiv für sexuelle Selbstbestimmung

Die Auseinandersetzung über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch spitzt sich in diesem Monat auf Straßen und Plätzen zu: Für den 21. September planen radikale Abtreibungsgegner erneut einen »Marsch für das Leben« in Berlin. Dem wollen queerfeministische Gruppen ab 10 Uhr am Rosenthaler Platz eine Demonstration unter dem Motto »What the fuck – Abtreibungen legalisieren, Antifeminismus sabotieren« entgegensetzen.

Eine Woche später will das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung mit einem bundesweiten Aktionstag die Forderung »Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch« unterstreichen.

In mehreren Städten soll es am 28. September Flashmobs, Demonstrationen, Infostände, Ausstellungen oder Filmvorführungen zu diesem Thema geben. Das Bündnis fordert die sofortige Streichung der Paragraphen 218 und 219a...