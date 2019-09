Reizgas im Block

Berlin. Polizeiübergriffe prägen den Bundesligaalltag. Am vergangenen Sonnabend turnten vor dem Spiel von Borussia Dortmund bei Union Berlin einige Union-Ultras auf dem Stadiondach herum, um eine Choreographie vorzubereiten. Der einzige Auf- und Abstieg führt direkt am Gästeblock entlang. BVB-Anhänger bemerkten die Unioner. Gegenseitige Provokationen folgten. Die Plexiglasscheibe, die Heim- und Gästefans trennt, wurde beiderseits durch Tritte und Schläge malträtiert, hielt aber stand.

Erst postierten sich Ordner auf Dortmunder Seite an der Trennscheibe, dann Polizisten. Und die begannen schließlich, reichlich Reizgas in die Menge zu sprühen, wie Videos in »sozialen Netzwerken« zeigen. »Ohne vorherige Ankündigung«, wie die Fanhilfe Dortmund (FD) ...