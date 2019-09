Revolution auf Kurzwelle

Beim Stöbern in alten Unterlagen fällt mir ein Umschlag in die Hände. Der Stempel ist verblasst, mit Mühe entziffere ich das Datum, den 20. Dezember 1996. Der Absender ist dagegen noch gut lesbar: Postfach 6240 in Havanna, Kuba. Der Brief stammt von Radio Habana Cuba, dem Auslandsrundfunk des revolutionären Inselstaates. Eine Lourdes López bedankt sich für meine Nachricht, die ich am 15. Juli per E-Mail geschickt habe. In ihrem Brief informiert sie mich über die Sendezeiten und lädt mich ein, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Es gibt zwei Reisen zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten zu gewinnen, die im Sommer 1997 in Havanna stattfinden.

Ich weiß nicht, ob es mir damals aufgefallen ist: Auf eine E-Mail vom Sommer kommt kurz vor Weihnachten eine maschinengeschriebene Antwort per Post, Vermutlich wurden damals in Havanna alle eingehenden Mails ausgedruckt und dann zusammen mit traditionellen Schreiben beantworte...