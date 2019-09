»Hamburg müsste hier richtig Geld in die Hand nehmen«

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard, SPD, hat der Lokalpresse kürzlich einen Langzeitarbeitslosen präsentiert, der durch das Teilhabechancengesetz wieder einen Vollzeitjob gefunden hat. Sie haben das in der Bürgerschaft als »PR-Aktion« kritisiert. Warum?

Angesichts einer stagnierenden Zahl von fast 17.000 Langzeitarbeitslosen in Hamburg finde ich es fast zynisch, dass Leonhard gemeinsam mit den Chefs von Jobcenter und Arbeitsagentur ihre Zeit dafür verwendet, eine einzelne Erfolgsgeschichte zu präsentieren. Tatsächlich sind mit Hilfe des Teilhabechancengesetzes in Hamburg bisher nur etwas mehr als 400 Langzeitarbeitslose in Arbeit gebracht worden, unter den Bundesländern ist die Stadt damit Schlusslicht.

Dirk Heyden, Chef des Hamburger Jobcenters, hat darauf hingewiesen, dass es noch andere Programme gibt, deren Teilnehmer dazu gezählt werden müssten.

Selbst wenn man das macht, ist man bei rund 900 Teilnehmern, das sind immer noch viel zu wenige.

Da...