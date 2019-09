Die Unzertrennlichen

Nachdem die meisten internationalen Gäste der Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs in Warschau wieder abgereist waren, haben Polen und die USA ihre besondere politische Verbundenheit demons­triert. US-Vizepräsident Michael Pence erklärte am Montag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Polens Präsident und Gastgeber Andrzej Duda, beide Länder seien »nicht nur Verbündete, sondern eine Familie«. Der große Bruder, wie man ihn nach dieser Erklärung wohl nennen kann, lobte den kleinen dafür, dass er einer von »nur acht NATO-Staaten« sei, die das vom Bündnis vorgegebene Ziel erfüllen, zwei Prozent oder mehr ihres Bruttoinlandsprodukts für Aufrüstung auszugeben.

Duda seinerseits kündigte weitere Käufe von Kriegsgerät in den USA an. Polens Armee brauche neue Hubschrauber, und er »hoffe, dass auch amerikanische Unternehmen auf unsere Ausschreibungen hin Angebote machen werden«. Pence bestätigte, dass die USA ihre in Polen stationier...