Abzug vom Tisch

Die Friedensgespräche zwischen den afghanischen Taliban und der US-Regierung stehen nach Angaben beider Seiten kurz vor einer Einigung. US-Präsident Donald Trump wurde bei den Verhandlungen am Sonntag und Montag in Kabul von Zalmay Khalilzad vertreten. Der selbst aus Afghanistan stammende US-Sondergesandte informierte den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani sowie Regierungschef Abdullah Abdullah über den letzten Stand und zeigte ihnen den Entwurf eines Rahmenabkommens zwischen den Taliban und den USA.

Die Gespräche hatten im Oktober 2018 in Doha, der Hauptstadt von Katar, begonnen. Dort befindet sich ein Auslandsbüro der Taliban, das 2013 auf Wunsch der USA genau für derartige Verhandlungen eingerichtet wurde. Der Widerstand der Regierung in Kabul hatte allerdings mehrere Jahre lang die Arbeitsaufnahme des Büros verhindert. Hintergrund ist, dass die Taliban sich weigern, mit der Regierung in Kabul zu verhandeln, die sie als »Marionette« der westlichen ...