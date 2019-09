Nach der »Wende« wichen viele Bordelle in Berlin sogenannten Massagesalons. Angeblich bieten viele von ihnen keine sexuellen Dienstleistungen an – dafür massieren einige auf Krankenschein. Eine russische Masseurin, die wegen einer Sehnenscheidenentzündung ihren Arm in einer Schlinge trug, erzählte mir, dass sie zu geldgierig gewesen sei und im Weihnachtsgeschäft zu viele Männer gewichst habe. Die meisten bekämen keinen hoch, so dass viele Bordelle eigentlich sowieso Massagesalons seien. Die Thai-Bordelle, von denen es noch immer einige in Berlin gibt, bieten ebenso wie die Swingerklubs nach dem »Sex« physiotherapeutische Massagen an.

Die »Me Too«-Debatte handelt auch von »Massagen«, von erzwungenen nämlich. In Gang kam die »Me Too«-Bewegung 2017 durch knapp 150 Filmschauspielerinnen, die den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein beschuldigten, er hätte sie zu Rollenbesprechungen eingeladen und dann aufgefordert, ihn zu massieren bzw. mit Hand oder Mund se...