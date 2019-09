Opel wirft Mitarbeiter raus

Das Tauschgeschäft ist abgeschlossen. Teile des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim wurden am Freitag an den Ingenieursdienstleister Segula verkauft. Der Opel-Eigner PSA und die französische Segula hätten auch den Teilverkauf des nahen Testcenters in Rodgau-Dudenhofen abgeschlossen, teilten die Unternehmen mit. »Wir haben Wort gehalten«, prahlte Martin Lange, Deutschlandchef des Dienstleisters laut Handelsblatt. »Mit der strategischen Partnerschaft stellen wir unsere Entwicklungsaktivitäten in der Region nachhaltig wettbewerbsfähig auf«, fügte Opel-Entwicklungschef Christian Müller hinzu.

Sein Wort gebrochen hat Opel allerdings gegenüber seinen Beschäftigten, die gezwungen worden sind, das Unternehmen auf die »eine« oder »andere« Art zu verlassen. Mit dem Teilverkauf des Entwicklungszentrums sollten 2.000 von noch 6.400 Mitarbeitern zu gleichen Tarifbedingungen zu dem französischen Dienstleister wechseln. In der Opel-Belegschaft bildete sich jedoch r...