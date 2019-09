Mit libertären Zügen

Die Nachricht vom Sturz des russischen Zaren im März 1917 wurde in den Fabriken der norditalienischen Stadt Turin gefeiert, als wäre der eigene König gestürzt worden. Und als dann die Bolschewiki einen »Staat der Sowjets«, d. h. einen Rätestaat forderten, in dem der Boden den Bauern und die Betriebe den Arbeitern gehören sollten, stieß das wie in anderen europäischen Ländern auch in Italien auf großes Interesse. Turin, das größte und modernste Industriezentrum des Landes, wo zwei Drittel der Bevölkerung in Fabriken arbeiteten, war seit Jahren eine revolutionäre Hochburg. Dort hatte es 1915 und 1917 große Streiks gegen die Waffenproduktion für den Krieg gegeben.

Um einer besonders in Turin drohenden Sowjetisierung entgegenzuwirken, wurde in den ­FIAT-Werken ein auf Praktiken großer Unternehmen in den USA basierendes innerbetriebliches Polizeisystem geschaffen, das einer Stärkung der proletarischen Organisation entgegensteuern und die Beziehungen zwischen P...