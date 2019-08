Nachschlag: Exklusive Ente?

Seit Jahren scheitert ein ominöser Immobilienbesitzer daran, sich Räume in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain per Klage einzuverleiben. Zuletzt stellte das Landgericht im Juni fest, dass eingereichte Bescheinigungen eines englischen Notars nicht ausreichten, um die rechtmäßige Vertretung der Eig...