Weltenbrand entfacht

Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg war der Versuch des deutschen Imperialismus gescheitert, die Welt neu aufzuteilen und die Vorherrschaft zu erzwingen. Die Siegermächte oktroyierten dem Deutschen Reich im Versailler Vertrag schwerwiegende politische und ökonomische Einschränkungen und territoriale Gebietsverluste. Deutschland wurde damit zu einer zweitrangigen Macht. Das Grundanliegen aller Regierungen in der Weimarer Republik war die Beseitigung der Vertragsfolgen und die Herstellung des Zustandes vor dem Ersten Weltkrieg als Ausgangspunkt für einen erneuten, diesmal besser vorzubereitenden Griff nach der Weltmacht. Gottlieb Treviranus, Reichsminister für die besetzten Gebiete, schrieb am 24. Juni 1930 dem Auswärtigen Amt, Ziel der Außenpolitik sei es, »für das Deutsche Reich in politischer, militärischer und wirtschaftlicher Hinsicht die Normallage einer europäischen Großmacht wiederzugewinnen«.

»Polen muss verschwinden«

