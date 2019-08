Ausnahmezustand in Gaza

Im Gazastreifen haben Sicherheitskräfte der dort regierenden Hamas zehn Männer verhaftet, die in Verbindung mit zwei Selbstmordanschlägen vom Dienstag stehen sollen. Das teilte das Hamas-Führungsmitglied Musa Abu Marsuk am Donnerstag mit, wie die palästinensische Tageszeitung Al- Kuds online berichtete. Bei Hausdurchsuchungen habe die Polizei neben diversen Handfeuerwaffen auch drei weitere Sprenggürtel gefunden.

Am Dienstag hatten sich an zwei Kontrollpunkten in Gaza-Stadt zwei Attentäter im Abstand von einer Stunde in die Luft gesprengt. Drei Polizisten kamen ums Leben, zwei weitere wurden verletzt. Die Hamas verhängte im gesamten Gazastreifen den Ausnahmezustand.

Hinter den Attentaten soll eine Zelle abtrünniger Mitglieder des »Islamischen Dschihad« stehen. Die Handschrift passt zu den mehr als 30 Selbstmordanschlägen, die diese Gruppe in Israel verübt hat. Einer der Attentäter soll zudem der Sohn eines hohen Funktionärs der Organisation se...