Opportunisten aus Münchhausen

Während die AfD regelmäßig abstreitet, Verbindungen zu faschistischen Organisationen oder Zusammenschlüssen zu pflegen, hat die Partei in Brandenburg und Sachsen Spitzenkandidaten aufgestellt, die genau für solche Verbindungen stehen. Dem Brandenburger AfD-Fraktionschef und Spitzenkandidat Andreas Kalbitz wurden erst am Donnerstag weitere Verbindungen zur extremen Rechten nachgewiesen. Recherchen des ARD-Magazins »Kontraste« und der RBB-Sendung »Brandenburg aktuell« zufolge hatte Kalbitz – entgegen seiner bisher getätigten Aussagen – keineswegs nur an einem Camp der neonazistischen »Heimattreuen Deutschen Jugend« (HDJ) teilgenommen. Der Brandenburger AfD-Politiker musste bis dahin zwar einräumen, 2007 an einem Lager der zwei Jahre darauf verbotenen HDJ teilgenommen zu haben. Weitere Aktivitäten in Bezug auf die faschistische Organisation hatte er jedoch bestritten. Kalbitz habe laut der aktuellen Recherchen bereits im Juli 1993 »an einem sogenannten Somme...