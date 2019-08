»Die Linke will vorrangig mitregieren«

Hochrangige Vertreter von Die Linke haben sich am Mittwoch, unmittelbar vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, in Weimar bei einer Ostkonferenz getroffen. Unabhängig davon hatte das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden, kurz OKV, bereits zu Beginn des Jahres Vorschläge für ein Ostprogramm der Partei verfasst. Weshalb?

Wir konstatieren in unserem Papier, dass Die Linke zunehmend als Partei wahrgenommen wird, die im bürgerlichen Politikbetrieb angekommen ist und linke Grundpositionen aufgibt. Eine klare Position für eine sozialistische Alternative ist nicht mehr erkennbar. In den linksorientierten Teilen der Bevölkerung der ostdeutschen Bundesländer finden sich solche Haltungen dagegen.

Woran machen Sie das fest?

Hinter unseren Vorschlägen stehen alle 25 Verbände des OKV. Dessen Mitgliedsorganisationen engagieren sich vorrangig im Osten der Republik für die Überwindung von Diskriminierungen und Benachteiligungen im Prozess der Vereini...