Pathos der Vergangenheit

Nur selten empfehle ich für den Besuch einer Ausstellung Ohrstöpsel. Aber hier. Denn die Schau »Das Jahrhundert des Tanzes« vereint lautes Videogeplärre mit feinen, kontemplative Betrachtung verlangenden, stummen Exponaten. Hinten an der Wand laufen grelle Tanzvideos, davor stehen kleine Monitore und Vitrinentische, noch weiter davor zeigen Einzelvitrinen spezielle Ausstellungsstücke. Eine Systematik nach inhaltlichen Gesichtspunkten gibt es nicht.

Das Ganze ist ein beliebig wirkendes Sammelsurium. Den Kuratoren des Projekts »Was der Körper erinnert. Zur Aktualität des Tanzerbes« gelang es nicht, mit ihrer Ausstellung ein Konzept zu vermitteln. Schon der Titel »Das Jahrhundert des Tanzes« führt in die Irre, denn es geht nur um den Ausdruckstanz in und aus Deutschland im 20. Jahrhundert, nicht um die internationale Tanzszene. Ballett spielt sogar eine untergeordnete Rolle, obwohl es viel Publikum und die traditionelle Anbindung an die Hochkultur hat. Es ha...