Eine Frage der Technik

Das ist keine Lösung«: Knapp, klar und kompromisslos hat die Americans for Free Trade Coalition, ein Zusammenschluss einflussreicher Wirtschaftsverbände, am Mittwoch die jüngste Forderung von US-Präsident Donald Trump an die Industrie seines Landes abgewiesen. »Unseren großartigen amerikanischen Unternehmen wird hiermit befohlen, sofort nach einer Alternative zu China zu suchen«, hatte Trump am 23. August getwittert. Die Alternative könne selbstverständlich etwa darin bestehen, »Ihre Firmen nach Hause zu holen und Ihre Produkte in den Vereinigten Staaten herzustellen«. Das wäre die Form der Reindustrialisierung, die Trump anstrebt. Dabei hat der Immobilienoligarch seine Rechnung freilich ohne die Vorstandskollegen aus der Industrie gemacht. Die sind keineswegs dazu bereit, auf Niedriglohnproduktion zu verzichten. Die Verlagerung ihrer Fabriken in andere Länder aber kommt bislang nur schleppend vom Fleck.

Dabei hat die Entwicklung längst vor Trumps Amtsant...