Die Steppe und die Deppen

Es beginnt mit einem kruden Sicherheitscheck am Flughafen Berlin-Schönefeld: Der fast schon gescheiterte Architekturstudent Otto Kwant, der sich vorher von einer prekär-hippen Nebenbeschäftigung (Architekturverlag, Architekturbüro) zur nächsten gehangelt hat, begleitet seinen neuen Chef, den Stararchitekten Holm Löb, in einen postsowjetischen, zentralasiatischen Staat namens Urfustan, der schon vor dem Abflug mit geheimdienstlichen Befragungen für Normaltouristen aufwartet. In die gerät Kwant also, passiert sie mit dem aalglatten Löb einigermaßen elegant und wird prompt in Urfustan von einer Dolmetscherin mit Kuss auf den Mund empfangen. Diese empfiehlt angesichts von Löbs Magenproblemen bald »Wodka mit Salz und Reis« und weiß auch viel über den »Architekten des Vaterlands« zu berichten, den autoritär regierenden Staatschef Zültan Tantal. Natürlich herrschen hier – dem Klischee eines solchen Staates entsprechend – totale Zensur und völlig geschmacklose Ar...