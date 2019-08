Bereit zur Zusammenarbeit

Boliviens Präsident Evo Morales hat am Dienstag (Ortszeit) eine »ökologische Pause« für die besonders von den anhaltenden Waldbränden betroffene Region Chiquitania im Departamento Santa Cruz angeordnet. In den Gebieten, in denen das Feuer gewütet hat, ist bis auf weiteres der Verkauf von Grundstücken untersagt. Damit solle verhindert werden, dass die verbrannten Gebiete zu Spekulationsobjekten von Geschäftsleuten werden, sagte der Staatschef nach einer gemeinsamen Sitzung seines Notstandskabinetts sowie der Befehlshaber von Polizei und Militär in der Kleinstadt Roboré, die Medienberichten zufolge zeitweise von den Flammen eingeschlossen war. Man habe außerdem damit begonnen, einen umfassenden Plan für die Zeit nach den Bränden auszuarbeiten, um eine Wiederholung der Ereignisse zu verhindern und die verlorene Vegetation zurückgewinnen zu können.

Zugleich konnte er Fortschritte bei der Brandbekämpfung melden. Die Feuer im Nationalpark Otuquis im Südosten Bo...