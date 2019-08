Zahnlose Löwen

Es war ein Drittligawochenende der Tore. In neun Spielen fanden 39 Bälle den Weg ins Netz, was durchschnittlich 4,3333 pro Spiel machte (sorry, der Statistikteufel ist schuld). Das könnte für neuen Offensivgeist in einer Liga sprechen, die sich in den letzten Jahren mehr als Betonmischkombinat zu verstehen schien. Aber das Schöne bzw. Unschöne am drittklassigen Fußball ist doch der Paradigmenwechsel. Also diesmal schön. Nicht nur viele Tore, sondern auch sehenswerte wurden erzielt, die den Vergleich mit der Bundesliga nicht zu scheuen brauchten.

Magdeburgs Trainer Stefan Krämer machte es vor heimischer Kulisse, die auf den ersten Heimsieg wartete, vor: Die neue Viererraute im Mittelfeld sollte für Wirbel sorgen und die zwei nominellen Sturmspitzen Christian Beck und Sören Bertram bedienen. Dominik Ernst, Außenverteidiger mit Offensivdrang und Übersicht, blieb für die Münchner Löwen und Coach Daniel Bierofka die große Unbekannte. Das 1:0 war dann auch Erns...