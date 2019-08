Rückführung wider Willen

»Wir möchten der Welt klarmachen, dass weder die ASEAN (Verband südostasiatischer Nationen, jW) noch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR, jW) für die Rohingya-Flüchtlinge sprechen. Diese sind sehr wohl in der Lage, für sich selbst zu sprechen.« Es war ein Akt der Verteidigung ihrer Würde und des Aufbegehrens ungeachtet aller anhaltenden Probleme in den Flüchtlingslagern im Raum um die Stadt Cox’s Bazar im Südosten Bangladeschs, mit dem sich die Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights (ARSPHR) im Juni zu Wort meldete. »Es wird keine Repatriierung ohne Konsultationen mit uns geben«, so der Sprecher der Gruppe.

Inzwischen haben solche Konsultationen stattgefunden. Am 27. und 28. Juli saßen eine Delegation der Regierung Myanmars und Vertreter der ASEAN mit 35 Sprechern der Geflüchteten in Cox’s Bazar zusammen. Am Ende der Gespräche, berichtete das christliche Nachrichtennetzwerk Union of Catholic Asian News, stand wieder einmal n...