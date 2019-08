Chemnitz gedenkt Daniel H.s

Am Montag jährte sich der Tod von Daniel H. in Chemnitz zum ersten Mal. Neonazis sind seit dessen Ermordung darum bemüht, mit Aufmärschen die Tat für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die rassistische Gruppe »Pro Chemnitz« hatte für den 25. August zu einer Kundgebung aufgerufen, für die im Vorfeld nach Angaben der Stadt 1.000 Teilnehmer erwartet wurden, wie Zeit online am Sonntag berichtete. Tatsächlich hatten die Gegenveranstaltungen von Nazigegnern wesentlich mehr Zulauf.

Nach amtlichen Angaben folgten dem Aufruf von »Pro Chemnitz« immerhin 450 Neonazis, wie der MDR (Onlineausgabe) am Sonntag abend berichtete. Ein 19Jähriger sei verhaftet worden, nachdem er den Hitlergruß am Versammlungsort gezeigt habe. Gegen ih...