»Müssen SPD aus der Intensivstation holen«

Sie treten als Vertreter des linken Flügels in der SPD für den Parteivorsitz an. Werden mit Ihnen an der Spitze Monopole wie Thyssen-Krupp und BMW verstaatlicht?

Die Eigentumsfrage löst nicht alle Probleme des Kapitalismus. Ich habe aber konkrete Vorstellungen von Wirtschaftsdemokratie. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Es gibt Bereiche der Volkswirtschaft, wo der Markt für gesellschaftlichen Wohlstand sorgt – und das ist auch gut so. Es gibt aber auch andere Bereiche in unserer Gesellschaft, wo die Profitlogik nichts verloren hat. Dazu gehören unter anderem das Gesundheits- und das Bildungswesen, der soziale Wohnungsbau sowie der öffentliche Nah- und Fernverkehr. Dort ist es sinnvoll, eine sozialen Logik durchzusetzen.

Große Unternehmen wie VW haben sich in den vergangenen Jahren nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wie wollen Sie die Macht der Konzerne begrenzen?

Die Konzernmacht ist bereits über Tarifverträge, Mitbestimmung, Auflagen und Steuern begrenz...