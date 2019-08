Der letzte Zug

Heute wird’s brutal. »Experiment in Terror« – was für ein toller Originaltitel! Aber auch ein guter Film. Die junge Bankangestellte Kelly Sherwood wird eines Abends nach der Arbeit von einem unerkannt bleibenden Mann angegriffen und erpresst: Sie soll für ihn die Bank in San Francisco berauben, in der sie arbeitet. Wenn nicht oder auch, falls die Polizei ins Spiel komme, würde er sie und ihre jüngere Schwester Toby töten. Kelly ignoriert die Drohungen und wendet sich hilfesuchend an das FBI. Mit Glenn Ford. USA 1962.

Arte, 20.15 Uhr

Exclusiv im Ersten: Kriegsverbrecher in Deutschland

2016 ist Ahmad aus Syrien nach Deutschland geflohen. Heute hat er einen gutbezahlten Job, lebt mit seiner Familie in NRW. Doch...