Algerien sucht Kompromiss

Mehr als sechs Monate nach Beginn der Massenproteste gegen Algeriens herrschende Klasse nahmen in der vergangenen Woche die allwöchentlichen Demonstrationen in zahlreichen Landesteilen wieder an Fahrt auf. Über den Sommer hatten die Protestmärsche immens an Anziehungskraft verloren, nur noch in der Hauptstadt Algier und in der berberisch geprägten Region Kabylei fanden weiterhin regelmäßig nennenswerte Großdemonstrationen statt. Doch nach der erfolgreichen Mobilisierung letzte Woche wittert die weiter unnachgiebig auf Reformen drängende Protestbewegung eine Chance, den Druck auf die Staatsspitze zu erhöhen.

Nachdem schon am Dienstag die Studentenproteste überraschend großen Zulauf erhalten hatten, zogen am Freitag erstmals seit Wochen wieder Zehntausende durch Bejaia, Mostaganem, Blida und Sétif und skandierten Parolen gegen die beharrlich an ihren Posten klebenden Vertreter der alten Regierung. Im vergleichsweise demonstrationsmüden Oran im Westen des La...